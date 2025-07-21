Bütün dünya Galatasaray'ı konuşacak! Transferde tarihi hafta - Son Dakika
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Bütün dünya Galatasaray'ı konuşacak! Transferde tarihi hafta

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Bütün dünya Galatasaray\'ı konuşacak! Transferde tarihi hafta
21.07.2025 09:18
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Bütün dünya Galatasaray\'ı konuşacak! Transferde tarihi hafta
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Galatasaray, transferde yılın en büyük bombasına imza atmak üzere. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'e Türk futbol tarihinin en büyük imzasını attırmaya hazırlanırken, Ederson'un transferini de bitiriyor. 31 yaşındaki Brezilyalı eldivenle tüm kişisel şartlarda anlaşma sağlanırken iş, bonservis görüşmelerine kaldı.

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmaya çalışan Süper Lig devi Galatasaray, transferde yılın en büyük bombasına imza atmak üzere.

2 BOMBA BİRDEN PATLAYACAK

Galatasaray, Leroy Sane hamlesiyle girdiği yaz transfer döneminde tarihi bir hafta yaşamaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta içerisinde iki bomba birden patlatmayı planlıyor.

OSIMHEN TAMAM

Sezon biter bitmez Osimhen için düğmeye basan Galatasaray, Napoli ile masaya oturdu. Sözleşmesinde yer alan 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi prensipte kabul eden yönetim, İtalyan kulübün değişken talepleriyle karşılaştı. Napoli, önce tamamını peşin istediği bedeli daha sonra 40 milyon Euro peşin, geri kalanını ise iki taksit halinde talep etti. Üstelik Galatasaray'dan İtalyan bankalarından teminat mektubu da istendi. Sürekli artan talepler, yönetimi zorlarken transferden vazgeçilmesi dahi gündeme geldi. Ancak Victor Osimhen, kararlılığıyla süreci tersine çevirdi. Galatasaray ile Napoli, sonunda tüm şartlarda uzlaşmaya vardı.

Bütün dünya Galatasaray'ı konuşacak! Transferde tarihi hafta

EDERSON DA GELİYOR

Galatasaray Yönetimi, uzun süredir üzerinde çalıştığı Ederson transferinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. 31 yaşındaki Brezilyalı eldivenle tüm kişisel şartlarda anlaşma sağlanırken iş, bonservis görüşmelerine kaldı. İngiliz temsilcisi Manchester City ile temaslara başlayan Sarı-Kırmızılılar, süreci kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Galatasaray, Ederson transferini birkaç gün içinde netleştirmeyi planlıyor. Yönetim, City ile yürütülen görüşmeleri hızlandırarak transfere son noktayı koymayı hedefliyor. Tarafların anlaşması halinde, Ederson yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

Bütün dünya Galatasaray'ı konuşacak! Transferde tarihi hafta

Dünyaca ünlü file bekçisi Ederson'un güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. 2017 yılında Benfica'dan Manchester City'ye transfer olan başarılı kaleci, İngiltere kariyerinde büyük başarılara imza attı. City formasıyla 372 resmi karşılaşmada görev alan Ederson, bu süreçte 311 gol yerken, tam 168 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Victor Osimhen, Galatasaray, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bütün dünya Galatasaray'ı konuşacak! Transferde tarihi hafta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halis demir:
    bu paraları. nereden buluyorlar. demekki aç yok bu ülkede bayağı zemginleşmişiz 23 36 Yanıtla
  • recep özoğul:
    bu kaleciden vazgeçin. Demek ki 204 maçta 311 gol yemiş. Bu sayı çok fazla. iyi bir kaleci değil bu. Aklınızı başınıza alın. 3 1 Yanıtla
    Ariza Makakula:
    pohahajaja 0 0
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