BUÜ Öğrencileri ve Mezunları Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Boy Gösterecek - Son Dakika
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BUÜ Öğrencileri ve Mezunları Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Boy Gösterecek

BUÜ Öğrencileri ve Mezunları Paris Yaz Olimpiyat Oyunları\'nda Boy Gösterecek

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri ve mezunları yüzme, tekvando, atletizm ve badminton branşlarında mücadele edecek. BUÜ'lü sporcular, ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek ve madalya kazanmak için yarışacak. Ayrıca BUÜ mezunları, idareci, antrenör ve hakemler de milli takım kadrosunda yer alacak. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, tüm sporculara başarılar dileyerek, ülkemizin madalya anlamında iyi sonuçlar elde edeceğine inandıklarını belirtti.

22.07.2024 12:01
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri ve mezunları damga vurmaya hazırlanıyor.

Tüm dünya 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Paris'de yapılacak olan Yaz Olimpiyat Oyunları'nı heyecanla bekliyor. Türkiye'den çok sayıda milli sporcunun farklı branşlarda mücadele edeceği organizasyonda BUÜ'lü sporcu ve mezunlar da boy gösterecek.

Yüzme, tekvando, atletizm ve badminton branşlarında yarışacak BUÜ öğrencileri ve mezunlarının ilk hedefleri ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek. BUÜ öğrencileri Berkay Ömer Öğretir yüzme branşında, Berke Akçam da atletizmde madalya için mücadele edecek. Mezun öğrencilerden Hatice Kübra İlgün daha önce ikincilik derecesi elde ettiği karate branşında bu kez altın madalya için yarışacak. Yine mezun öğrencilerden Neslihan Arın ise ilk kez katılacağı olimpiyatlarda kürsüye çıkmak ve Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

İdareci Antrenör ve Hakemler de BUÜ'den

Paris'teki milli takım kadrosunda idareci olarak görev alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, aynı zamanda BUÜ Spor Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Yüzme Milli Takımının antrenörü Eray Açıkgöz ve güreş branşında hakem olarak görev yapacak olan Levent Şen de BUÜ mezunu olimpiyat komitesi arasında yer alıyor.

Başarılar Diliyoruz

Yaklaşık 4 gün sonra Paris'te başlayacak olan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak tüm milli sporcu ve görevlilere üstün başarılar dileyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Kalbimiz ve dualarımız milli takımımızla olacak. Bu yıl çok daha deneyimli ve çok daha hırslı sporcularımız sayesinde ülkemizin madalya anlamında çok iyi seviyelere ulaşacağına inanıyoruz. Takımlarda yer alan üniversitemiz öğrencileri, mezunları, idareci, antrenör ve hakemlerine ayrıca başarılar diliyoruz. Yarışları heyecanla izleyeceğiz. İnşallah en iyi şekilde mücadele edecek ve hepimizi sevindirecek sonuçlar alacaklar" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor BUÜ Öğrencileri ve Mezunları Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Boy Gösterecek - Son Dakika

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