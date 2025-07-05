Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında 1 dakika 24.892 saniyelik derece elde eden Red Bull'un Hollandalı pilotu Verstappen, ilk sıraya yerleşti.
Verstappen'in 0.103 saniye arkasında McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.118 saniye gerisinde McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü sırayı aldı.
Verstappen'e ödülünü Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho verdi. Büyük Britanya Grand Prix'si, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.
Son Dakika › Spor › Büyük Britanya GP'sinde Pole pozisyonu Max Verstappen'in! Ödülü Jose Mourinho verdi - Son Dakika
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