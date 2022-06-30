Büyük Britanya-Türkiye maçına doğru - Melih Mahmutoğlu - Son Dakika
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Büyük Britanya-Türkiye maçına doğru - Melih Mahmutoğlu

30.06.2022 12:59

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya ile yapacakları maçı kazanmalarının ikinci tur için önemli olduğunu söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya ile yapacakları maçı kazanmalarının ikinci tur için önemli olduğunu söyledi.

Büyük Britanya maçı hazırlıklarına İstanbul'da devam eden ay-yıldızlı ekip, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda açıklamalarda bulunan kaptan Melih, "Uzun zamandır tam kadro oynayamıyorduk. NBA'deki oyuncularımızın da gelmesiyle tam kadro olarak buluştuk. Ciddi ve iyi bir kadro olduğumuzu düşünüyorum. Başarılı olacağımıza da inanıyorum. Önümüzde yakın zamanda oynayacağımız sadece Büyük Britanya maçımız var. Onun çalışmalarını keyifli ve verimli bir şekilde sürdürüyoruz. Milli forma altında olduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.

Büyük Britanya maçından sonra yaklaşık bir aylık ara vereceklerini dile getiren tecrübeli şutör, "Yaklaşık bir aylık aradan sonra Avrupa Şampiyonası için hazırlıklara başlayacağız. Bu arada da Dünya Kupası eleme maçları olacak." ifadelerini kullandı.

Melih Mahmutoğlu, Büyük Britanya maçında alınacak galibiyetin önemine değinerek, "Büyük Britanya karşılaşması bizim için çok değerli. Kazanmak istiyoruz. Çünkü bu grupta alınacak galibiyetler üst tura taşınacak. İkinci turda Sırbistan, Letonya ve Belçika gibi güçlü takımlar olacak. Oraya daha avantajlı gitmemiz için Büyük Britanya maçı bizim için ciddi ve önemli. Her şey yolunda ve iyi gidiyor. İnşallah Büyük Britanya maçını alırız." şeklinde görüş belirtti.

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyük Britanya-Türkiye maçına doğru - Melih Mahmutoğlu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyük Britanya-Türkiye maçına doğru - Melih Mahmutoğlu - Son Dakika
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