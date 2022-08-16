Afyonkarahisar'da ilk kez yamaç paraşütü festivali düzenlenecek - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da ilk kez yamaç paraşütü festivali düzenlenecek

16.08.2022 14:10
Afyonkarahisar'da ilk kez yamaç paraşütü festivali düzenlenecek

Büyük Taarruz'un 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sağlık Bilimleri Üniversite hastanesi bölgesinin arka bölgesinde ilk kez yamaç paraşütü festivali düzenlenecek.

Büyük Taarruz'un 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sağlık Bilimleri Üniversite hastanesi bölgesinin arka bölgesinde ilk kez yamaç paraşütü festivali düzenlenecek.

Afyonkarahisar'da 100. yıl etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Düzenlenecek etkinlikler ile bu yıl Afyonkarahisar'da ilk kez gerçekleştirilecek olan Yamaç Paraşütü festivaline onlarca yamaç paraşütü pilotu ile seyirciler katılım sağlayacak. Festival 27-28 Ağustos tarihlerinde saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılacak. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da ilk kez yamaç paraşütü festivali düzenlenecek - Son Dakika

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