Büyük Toramanspor iddialı geliyor

Kayseri Süper Amatör Küme'nin yeni ekibi Büyük Toramanspor, 2026-2027 sezonu öncesi iç ve dış transferde oldukça hareketli günler geçiriyor.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen kırmızı-beyazlılar, dış transferde Kayseri Şekerspor'dan Ahmet Özdemir, Yunus Öztürk, Cüneyt Turgut, Bulut Akbaş, Onur Bağcı, Selim Başev, Döğerspor'dan Resul Ekrem Turhan, Ortaca Belediyespor'dan Tolga Yıldız, Yeni Esenspor'dan Mehmet Tüylü, Sorgun Belediyespor'dan Mehmet Furkan Ağca ile anlaşma sağlarken iç transferde ise Latif Aydemir, Serhat Pakır ve Uğur Kahriman, Sedat Sönmez, Bahri Gönen ve Eymen Yağmur ile anlaşma sağladı. Dış transferde görüşmelerini sürdüren Büyük Toramanspor kısa zamanda transferi tamamlayarak yeni sezona tam kadro olarak girmek istiyor.

Büyük Toramanspor Başkanı Seyit Pakır yaptığı açıklamada, "2026-2027 sezonu hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Tüm takımlarımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir sezon olmasını temenni ediyorum. Büyük Toramanspor olarak yeni sezonda büyük oynuyoruz. güçlü bir kadro oluşturarak başarılı olmak istiyoruz. Bizlere destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Yeni sezonda hedefimiz elbette şampiyonluk. Güçlü bir kadro kuruyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Camia olarak hep birlikte kenetlenip, birlik ve beraberlik içerisinde sezon sonu hedefimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.