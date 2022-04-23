Büyükçekmece Basketbol: 70-78 - Son Dakika

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Büyükçekmece Basketbol'la karşı karşıya gelen Pınar Karşıyaka, salondan 78-70 mağlup ayrıldı. Maça iyi başlayan Pınar Karşıyaka birinci çeyreği 23-14 önde tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan ev sahibi yeşil-kırmızılılar devreye 1 sayı farkla, 39-38 galip girdi. Konuk Büyükçekmece Basketbol üçüncü periyotta toparlandı. Hem hücumda hem de savunmada daha etkili bir görüntü ortaya koyan Büyükçekmece Basketbol üçüncü çeyreği 56-51'lik skorla önde kapattı. Son çeyrekte de Karşıyaka'ya geçit vermeyen konuk takım İzmir deplasmanından 78-70 galip ayrıldı.

- İzmir