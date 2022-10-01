Büyükçekmece Basketbol: 92-53 - Son Dakika
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Büyükçekmece Basketbol: 92-53

01.10.2022 22:03
Büyükçekmece Basketbol: 92-53

SALON: TOFAŞHAKEMLER: Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Berk KurtulmuşTOFAŞ: Emre Tanışan 4, Berke Büyüktuncel 8, Berk Uğurlu 8, Toure 12, Gray 9, Tevfik Akdamar 5, Batın Tuna 2, Bora Satır 2, Ennis 8, Williams 10, Braimoh 13, Mustafa Kurtuldum 11ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 6,...

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER:  Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Berk Kurtulmuş

TOFAŞ: Emre Tanışan 4, Berke Büyüktuncel 8, Berk Uğurlu 8, Toure 12, Gray 9, Tevfik Akdamar 5, Batın Tuna 2, Bora Satır 2, Ennis 8, Williams 10, Braimoh 13, Mustafa Kurtuldum 11ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL:  Crawford 6, Harris 10, Kulvietis 2, Sajus 8, Tayfun Erülkü 8, Can Kurt, Eray Aydoğan 3, Metehan Akyel 4, Yiğit Can Vardal, Can Maxim Mutaf 6, Rivers 6, Mehmet Fırat Alemdaroğlu1'İNCİ PERİYOT: 23-10İLK YARI:  44-213'ÜNCÜ PERİYOT: 67-38 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunun ilk hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 92-53 yenerek sezona galibiyetle başladı.Maça Berk Uğurlu, Gray, Berke Büyüktuncel, Emre Tanışan, Toure beşiyle başlayan mavi yeşilliler, ilk basketini kaptan Berk ile buldu. Boubacar Toure, Rob Gray ve Berk Uğurlu'nun sayılarıyla 4.12'de televizyon molasına 10-3 üstün giren Bursa temsilcisi, Suleiman Braimoh'un üçlüğü sonrası Berke Büyüktuncel'in basketiyle farkı çift hanlere çıkardı: 15-5. Gray, Ennis ve Braimoh ile skor bulmaya devam eden ev sahibi takım, ilk periyodu 23-10 önde kapattı.İkinci çeyreğin başında Toure, Ennis ve Williams'ın elinden bulduğu sayılarla farkı 20 sayıya (32-12) yükselten TOFAŞ, rakibin sayılarına Tyler, Berke Büyüktuncel, Braimoh ve Gray ile karşılık vererek soyunma odasına 44-21 üstün girdi.Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü periyodun başında Ennis ve Emre Tanışan ile sayılar bulan TOFAŞ, Gray'in üçlüğüyle 22'nci dakika sonunda farkı 25'e çıkardı: 51-26. İyi savunmasının yanında Toure, Williams, Braimoh ve Mustafa Kurtuldum'un elinden sayılar bulmaya devam eden mavi yeşilli takım, son çeyreğe 67-38 önde girdi.Dördüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen TOFAŞ'ta genç oyuncular da şans bulurken, Berk Uğurlu, Cecil Williams ve Mustafa Kurtuldum'un sayıları bitime 6.32 kala skoru 79-40 yaptı. Kalan bölümde de Tevfik Akdamar, Emre Tanışan, Batın Tuna ve Bora Satır ile skor bulan TOFAŞ, parkeden 92-53 galip ayrıldı.Büyükçekmece karşısında TOFAŞ'ta kadroda yer alan tüm oyuncular skora katkı verirken, Suleiman Braimoh 13 sayı-8 ribaund-2 asist-1 blok ile takımın bu maçtaki en skorer ismi oldu. Boubacar Toure'nin 12 sayı-9 ribaund yaptığı karşılaşmada; Mustafa Kurtuldum 11 sayı-3 ribaund-4 asist; Cecil Williams 10 sayı-4 ribaund-3 asist ile oynadı.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Kaynak: DHA

Tevfik Akdamar, Büyükçekmece, Berk Uğurlu, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükçekmece Basketbol: 92-53 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Büyükçekmece Basketbol: 92-53 - Son Dakika
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