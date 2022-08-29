Yaz spor okullarındaki öğrenciler eğitimlerini tamamladı

Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okullarındaki öğrenciler eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.Gençler uzman antrenörler eşliğinde 15 farklı branşta eğitim aldı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır açılamayan yaz spor okuluna bu yıl yaklaşık 3 bin öğrenci başvurdu. Yaz spor okullarında 15 farklı branşta eğitim alan öğrenciler hem yaz tatillerini spor yaparak değerlendirmiş oldu, hem de yeni eğitim öğretim dönemine zinde başlama şansını elde etti.

15 FARKLI BRANŞTA UZMAN ANTRENÖRLER EŞLİĞİNDE ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİLDİ

Tenis, futbol, pilates, judo, masa tenisi, atletizm, voleybol, basketbol, yoga, güreş, jimnastik, okçuluk ve bisiklet gibi 15 farklı branşta uzman antrenörler eşliğinde ücretsiz olarak gerçekleşen eğitimlerin bitiminde öğrencilere yaz spor okulu sertifikası verildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına öğrencileri kutlayan Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, sertifikalarını dağıttı. Yaz spor okullarından mezun olan öğrenciler arasında gelecek vaat eden sporcular istemeleri halinde Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde spor hayatlarına devam edebilecek.