Büyükçekmece, Türk Telekom'u Uzatmada Yendi

Spor

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz

Türk Telekom: Smith 2, Brown 26, Angola 24, Berkan Durmaz 13, Alexander 6, İsmet Akpınar 4, Melih Tunca 3, Mahir Ağva 7, Bruhnke, Hanlan 14, Makoundou 2

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Starks 12, Franke 19, Rebic 1, Bruinsma 17, Emircan Koşut 4, Ata Kahraman 9, Yesukan Onar 6, Sajus 11, Love 22, Zagorac 4

1. Periyot: 24-23

Devre: 40-42

3. Periyot: 62-70

Normal süre: 92-92

5 faulle oyundan çıkanlar: 36.26 Brown, 44.14 Hanlan, 44.45 İsmet Akpınar (Türk Telekom), 39.53 Love (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Türk Telekom'u normal süresi 92-92 eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümünde 105-101 yendi.

Başkent temsilcisi bu sonuçla 10. yenilgisini alırken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 6. galibiyetini elde etti.