Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası heyecanı başlıyor - Son Dakika

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayacak.

Yarın başlayacak ve 1 Mayıs tarihlerinde sona erecek şampiyonada ülkemizi 8 kadın ve 7 erkek judocu temsil edecek.

40 ülkeden 154'ü kadın ve 207'si erkek judokanın kayıt yaptırdığı şampiyonada Ay-Yıldızlı judogileri giyecek sporcularımızın maç programı şöyle: YARINKadınlar: 48 Kiloda Sıla Ersin, Merve Azak, 57 Kiloda Hasret Bozkurt , Erkekler: 60 Kiloda Mihraç Akkuş,66 Kiloda Ejder Toktay. 30 NİSAN CUMARTESİ Kadınlar: 63 Kiloda Ayten Yeksan, 70 Kiloda Minel Akdeniz , Fidan Ögel, Erkekler: 73 Kiloda Umalt Demirel, 81 Kiloda Vedat Albayrak. 1 MAYIS PAZAR Kadınlar: 78 Kiloda Hilal Öztürk , Sebile Akbulut,

Erkekler: 90 Kiloda Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın, +100 Kiloda Munir Ertuğ.