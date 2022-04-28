Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası heyecanı başlıyor - Son Dakika
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Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası heyecanı başlıyor

28.04.2022 17:12
Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası heyecanı başlıyor

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayacak.

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayacak.

Yarın başlayacak ve 1 Mayıs tarihlerinde sona erecek şampiyonada ülkemizi 8 kadın ve 7 erkek judocu temsil edecek.

40 ülkeden 154'ü kadın ve 207'si erkek judokanın kayıt yaptırdığı şampiyonada Ay-Yıldızlı judogileri giyecek sporcularımızın maç programı şöyle:  YARINKadınlar: 48 Kiloda Sıla Ersin, Merve Azak, 57 Kiloda Hasret Bozkurt, Erkekler: 60 Kiloda Mihraç Akkuş,66 Kiloda Ejder Toktay. 30 NİSAN CUMARTESİ Kadınlar: 63 Kiloda Ayten Yeksan, 70 Kiloda Minel Akdeniz, Fidan Ögel, Erkekler: 73 Kiloda Umalt Demirel, 81 Kiloda Vedat Albayrak. 1 MAYIS PAZAR Kadınlar: 78 Kiloda Hilal Öztürk, Sebile Akbulut,

Erkekler: 90 Kiloda Mihael Zgank, Ömer Kemal Aydın, +100 Kiloda Munir Ertuğ.


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Bulgaristan, 1 Mayıs, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası heyecanı başlıyor - Son Dakika


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