Macaristan'da düzenlenen Büyükler Dünya Judo Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de 93 ülkeden 556 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona tamamlandı.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve +100 kiloda Recep Ergin ilk turda, 48 kiloda Tuğçe Beder, 57 kiloda Hasret Bozkurt, +78 kiloda Hilal Öztürk ve +100 kiloda Münir Ertuğ son 16 turunda, 66 kiloda Muhammed Ali Demirel ile 81 kiloda Vedat Albayrak da son 32 turunda organizasyona veda etti.