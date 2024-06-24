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Büyükler Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunca Hitit Üniversitesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonada yaklaşık 100 sporcu, derece elde etmek için mücadele veriyor.

Organizasyonda ilk gün müsabakalarını Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen ile Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da izledi.

Çimen, AA muhabirine, Büyükler Türkiye Şampiyonası'na herkesin katılabildiğini ancak derece alamayacak sporcuların genellikle katılmamayı tercih etmesinden dolayı organizasyonun milli takımda yer alan ya da gelecek vadeden sporcuların katıldığı bir turnuvaya dönüştüğünü söyledi.

Şampiyonada elit sporcuların mücadele ettiğini dile getiren Çimen, "Buradan Türkiye klasmanına sporcular belirliyoruz. Bu klasmana giren sporcuları hem Avrupa şampiyonalarında hem uluslararası arenalarda, dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda kullanıyoruz. Seçilen sporcular, teknik komite tarafından derğerlendiriliyor. Bu nedenle bu şampiyona çok önemli." diye konuştu.

Şampiyonanın verimli geçmesini temenni eden Çimen, ev sahipliğinden ötürü Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Organizasyon, 26 Haziran'da sona erecek.