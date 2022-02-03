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Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Çorum'da başladı - Son Dakika

Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Çorum'da başladı

03.02.2022 13:16
Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Çorum'da başladı

Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Çorum'da başladı.

Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası, Çorum'da başladı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Tevfik Kış Spor Salonu'nda düzenlenen ve 19 kategoride mücadelelerin yapılacağı şampiyonaya 45 ilden 148'i kadın 358 sporcu katılıyor.

Çorum Belediyesinin ev sahipliğindeki şampiyona, kadınlarda 45, 49, 55, 59 ve 64 kilo, erkeklerde ise 55, 61, 67 ve 73 kilo kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Açılış seremonisi yarın yapılacak şampiyona, 26 Ocak Pazar günü sona erecek.

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Türkiye, Halter, Çorum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Çorum'da başladı - Son Dakika Spor


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