Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Çorum'da tamamlandı.
Çatak Tabiat Parkı'nda 19 Nisan'da başlayan şampiyona, Mislerovacığı köyündeki yarışların ardından bugün de kent merkezinde devam etti.
Yarışlara 130 spor kulübünden 1250 sporcu katıldı.
Sporcular kent merkezinde Tarihi Ayakkabıcılar Arastası, Velipaşa Hanı ve Tarihi Kent Meydanı çevresinde oluşturulan parkurlarda yarıştı.
3 gün süren yarışların ardından dereceye giren sporcular için Kadeş Barış Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi.
Çorum Vali Yardımcısı Bayram Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar, Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törende, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.
Federasyon Başkanı Çolakoğlu, törende yaptığı konuşmada, ilk kez bir il belediyesinden davet alarak Çorum'a geldiklerini söyledi.
Ev sahipliğinden ötürü kentteki yöneticilere teşekkür eden Çolakoğlu, derece alan sporcu ve takımları da tebrik etti.
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