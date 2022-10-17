Büyükşehir atletizmde başarıya doymuyor - Son Dakika
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Büyükşehir atletizmde başarıya doymuyor

17.10.2022 14:51
Büyükşehir atletizmde başarıya doymuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu, Gaziantep'te düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusunda birincilik elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu, Gaziantep'te düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusunda birincilik elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu Ali Turan, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Gaziantep'te düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusunda mücadele eden Turan, 21 kilometre koşusunda göstermiş olduğu performansla birincilik elde etti. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen yarışlara, 25'i milli atlet olmak üzere toplamda 702 sporcu katılım sağladı. - SAKARYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Atletizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir atletizmde başarıya doymuyor - Son Dakika

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