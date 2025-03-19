Büyükşehir Basketbol Uşak'ta Öne Geçti - Son Dakika
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Büyükşehir Basketbol Uşak'ta Öne Geçti

Büyükşehir Basketbol Uşak\'ta Öne Geçti

Sakarya Büyükşehir Basketbol, Uşak'ta 57-59'la galip gelerek Play-Off'ta 1-0 öne geçti.

19.03.2025 10:41
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Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off son 12 turu karşılaşmasında Ada Yem Uşak Basketbol'a konuk olan Sakarya Büyükşehir Basketbol, parkeden 57-59'luk skorla galip ayrılarak turda 1-0 öne geçti.

Uşak Merkez Spor Salonu'nda oynanan mücadele Büyükşehir Basketbol, Serhad Çorumlular, Can Koç, Doğancan Tokmak, Emir Apak ve Çağatay Çevik ilk 5'i ile başladı. Kısır geçen ilk yarıyı Büyükşehir 27-28 önde bitirerek devre arasına önde gitti. İkinci yarıda rakibi karşısında mücadeleyi elden bırakmayan Büyükşehir'in dev adamları, son saniyeleri heyecan dolu geçen karşılaşmayı 57-59'luk skorla kazanmasını bildi. Büyükşehir Basketbol adına Çağatay Çevik attığı 12 sayıyla en skorer isim olurken, Serhad Çorumlular ise kritik anlarda attığı sayılarla maçın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.

Bu sonuçla seride 1-0 önce geçen Büyükşehir Basketbol, serinin ikinci karşılaşmasını 21 Mart Cuma günü Sakarya'da oynayacak. Büyükşehir seride ikinci galibiyeti alması durumunda ise Play-Off final etabına katılmaya hak kazanacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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