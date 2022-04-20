Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor maçının ardından

20.04.2022 19:01
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, 3 puan alamadıkları için üzüldüklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, 3 puan alamadıkları için üzüldüklerini söyledi.

Muzaffer Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın planlanmadıkları bir şekilde bittiğini ve Tuzlaspor'un iyi futbol oynayan bir takım olduğunu belirtti.

İlk yarı gol atamamanın kendileri açısından iyi olmadığını ifade eden Bilazer, "Erken gol yedik ve bütün planlarımız bambaşka boyut aldı. Maçın başında skor avantajını kaybettik. Daha sonra oyunun kontrolü bizdeydi ama ritmimizi daha çok artırmamız gerekiyor." dedi.

Bilazer, yan toplarda etkili olmaya çalıştıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"İlk yarı istediğimiz boşlukları bulamadık. Yan topların dışında çok fazla etkili atak yapamadık. Duran toplarda skoru dengeleyebilseydik, ikinci yarıya bambaşka şekilde çıkardık. İkinci yarı biraz daha önde bastık, risk aldık ama yaptığımız hamleler bizi daha güçlü yapması gerekirken, tam tersi oldu. Bunun üzerini çalışmak gerekiyor. Böyle kritik bir dönemde 3 puan almak gerekiyordu. Hatalarımızdan ders çıkartıp, iyi olmak için çalışacağız."

Fidan: "Erzurum'dan puanla döndüğümüz için mutluyuz"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, maçın başında buldukları golü korumaya çalıştıklarını dile getirdi.

"Erzurum'dan puanla döndüğümüz için mutluyuz." diyen Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Maçın başında bulduğumuz golü koruma iç güdüsüyle hareket ettik. Yüksek rakımdan da etkilendik. Özellikle saha içinde gözlemlediğimiz durum bu. Bu konudan muzdarip olan arkadaşlarımıza soyunma odasında ilk müdahale yapıldı. Saha içinde doğru durduğumuzu düşünüyorum. Bazen güzel oyun değil, doğru oyun sizi götürür. Erzurum'da doğru durarak 1 puan aldığımız için futbolcularımızı kutluyorum."

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Şenol Fidan: 'Erzurum gibi bir deplasmandan puanla döndüğümüz için mutluyuz' Şenol Fidan: 'Erzurum gibi bir deplasmandan puanla döndüğümüz için mutluyuz' TFF 1. Lig: BB Erzurumsor: 1 Tuzlaspor: 1 TFF 1. Lig: BB Erzurumsor: 1 Tuzlaspor: 1

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika


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