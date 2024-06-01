Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, kadınları 3 Haziran\'da sabah sporunda buluşmaya davet ediyor

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, kadınları 3 Haziran'da sabah sporunda buluşmaya davet etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ, 3 Haziran Pazartesi günü, "Haydi Kayseri, sabah sporlarında buluşalım" sloganıyla kentin farklı noktalarında belirlenen açık alanlarda sabah sporu etkinliği düzenleyecek.
Ücretsiz etkinliğin yapılacağı parklar, Kadir Has Kültür, Alparslan, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, İnönü 2, Florya, Mustafa Cemiloğlu, Gül, Muhsin Yazıcıoğlu, Belsin İsa Yusuf Alptekin olarak belirlendi.
Kayserililer, uzman eğitmenler eşliğinde, hafta içi ve cumartesi günleri 07.15-08.15 saatleri arasında sabah sporuna katılabilecek.
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