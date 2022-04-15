Büyükşehir Belediyesinin okçuluk kursiyeri Mersin il birincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir Belediyesinin okçuluk kursiyeri Mersin il birincisi oldu

15.04.2022 10:16
Büyükşehir Belediyesinin okçuluk kursiyeri Mersin il birincisi oldu

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin düzenlediği Okçuluk Kursuna katılan Hayrunisa Daşçı, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okullar Arası Okçuluk İl Müsabakasında 'genç bayanlar' kategorisinde Mersin il birincisi oldu.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin düzenlediği Okçuluk Kursuna katılan Hayrunisa Daşçı, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okullar Arası Okçuluk İl Müsabakasında 'genç bayanlar' kategorisinde Mersin il birincisi oldu. Kursiyerlerden Zeynep Rana Doğan ise aynı yarışmada dördüncülük elde etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, spor alanındaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Farklı yaş gruplarından Mersinlilerin katıldığı kurslarda eğitim alan kursiyerler, Mersin genelinde düzenlenen spor müsabakalarında önemli dereceler alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin düzenlediği Okçuluk Kursuna katılan genç sporcular, il düzeyinde önemli başarılara imza attılar.

Kursiyer Daşcı il birincisi oldu

Kursiyerlerden Hayrunisa Daşçı, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okullar Arası Okçuluk İl Müsabakasında 'genç bayanlar' kategorisinde Mersin il birincisi olurken, Zeynep Rana Doğan da dördüncü oldu.

Yarışmada il birincisi olan Daşçı, 2 yıl önce Büyükşehir Belediyesinin Okçuluk Kursunda eğitim almaya başladığını ifade ederek, "Ben aslında klasik yay ile mücadele edecektim; hocalarımın yönlendirmesi doğrultusunda makaralıya geçmeye karar verdim. 2 gün içerisinde makaralıya geçtik. Yoğun çalışma temposu ile şampiyonluğu aldık" dedi.

"Ne kadar çok çocuğa spor yaptırabilirsek o kadar çok geleceğe yatırım yapmış oluruz"

Hayrunisa Daşçı ve Zeynep Rana Doğan'ın antrenörlüğünü yapan Alper Coşar da pandemi koşulları dolayısıyla çalışmalara ara verdiklerini belirterek, "Sağlıklı günlerimiz geri geldiği için antrenmanlarımız arttı. Kayıtlarımız her geçen gün daha da artıyor" diye konuştu.

Coşar, yeni kayıt yaptıranlara salı ve çarşamba günleri, profesyonel alana yükselebilecek katılımcılara ise cuma ve cumartesi günleri kurs verdiklerini kaydetti. Kursiyerlere okçuluğun temel eğitimini kazandırmanın asıl amaçları olduğunu ifade eden Coşar, "Ne kadar çok çocuğa ulaşabilirsek, ne kadar çok çocuğa spor yaptırabilirsek o kadar çok geleceğe yatırım yapmış oluruz. Aralarından yetenekli olan sporcuları seçiyoruz. Yetenekli sporcularımızla il geneli ve Türkiye şampiyonalarına katılıyoruz" dedi.

Okçuluk sporuna ilgi duyan her yaştan Mersinlinin katılabileceği kursa başvurular Macit Özcan Spor Kompleksinde bulunan Kurs Kayıt Merkezinden yapılıyor. - MERSİN

Büyükşehir Belediyesinin okçuluk kursiyeri Mersin il birincisi oldu
Büyükşehir Belediyesinin okçuluk kursiyeri Mersin il birincisi oldu

YORUMLAR
500
Akdeniz'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor Akdeniz'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor Büyükşehir Belediyesinden Erdemlili üreticilere avokado ve alıç fidanı Büyükşehir Belediyesinden Erdemlili üreticilere avokado ve alıç fidanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Okçuluk, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediyesinin okçuluk kursiyeri Mersin il birincisi oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:51 4.5 kilo esrarla yakalandı "ucuz bulduğum için" aldım diye savunma yaptı
10:48 Ali Koç "bu iş çocuk oyuncağı değil" diyerek Mesut Özil'le ipleri koparmıştı: Son görüşme 18 Nisan'da
10:48 Putin ağır kayıplar vermeye devam ediyor! 40'ıncı üst düzey kurmayı da öldürüldü!
10:44 Batman'da Kızılay için "meydan okuma" kampanyası düzenlendi! Vatandaşlar bağışa yoğun destek verdi
10:37 Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak
10:31 Mart ayında konut satışları yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu
10:22 Beşiktaş'a Burak Yılmaz çalımı! Galatasaray bombayı patlattı
10:19 Abdurrahman Dilipak'tan "uyuşturucu baronu" fotoğrafına açıklama: Kenevir konusunu konuşmuştuk!
10:06 Ahmet Davutoğlu soruya çok sinirlendi, Binali Yıldırım'a gönderme yaptı: İsteseydim benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyar katardım
09:57 Miss Turkey güzeli soluğu karakolda aldı! 1,5 yaşındaki kızıyla arkadaşının şiddetine maruz kalmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 10:55:57. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir Belediyesinin okçuluk kursiyeri Mersin il birincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement