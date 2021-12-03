Büyükşehir Belediyespor atletizm takımı bölgesel kros Ligi 2. kademe yarışlarına katılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor atletizm takımı, 4 Aralıkta Mardin'de yapılacak Bölgesel Kros Ligi 2. kademe yarışları öncesinde moral depoladı.

Diyarbakır Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, 4 Aralıkta Mardin'de yapılacak olan Bölgesel Kros Ligi 2. Kademe yarışlarına katılacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yarışmalardan önce sporcular ve yönetim kurulunu yemekte buluşturdu.

Yönetim kurulu adına konuşma yapan Abdulgaffur Levent, 27 Kasım'da Van'da yapılan Atletizm Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe yarışlarında U14 erkeklerde şampiyon, U16 kızlarda ve erkeklerde de ikinci olan Atletizm Takımını tebrik ederek Mardin'de yapılacak olan 2. Kademe yarışlarında da başarılar diledi.

Vali Münir Karaloğlu'nun talimatları ile hem Büyükşehir Belediyesi hem de kulüp yönetimi olarak spora ve sporcuya her zaman desteklerinin devam edeceğini dile getiren Levent, ilimizden olimpiyat şampiyonalarının çıkmasını arzuladıklarını ve bu konuda da Kulüp Yönetimi olarak sporculara güvendiklerini ifade etti.

Atletizm takımı adına söz alan antrenör Çetin Aslan ise vermiş oldukları desteklerden dolayı Vali Münir Karaloğlu'na ve kulüp yönetimine teşekkür ederek, hedeflerinin Türkiye Şampiyonasından olimpiyat Şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu vurguladı. - DİYARBAKIR