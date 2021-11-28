Trabzon Büyükşehir Belediyesi 18 ilçeye basketbol potası dağıtacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 18 ilçeye 100 basketbol potası dağıtacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 18 ilçedeki okullara, parklara, kuran kurslarına ve gençlik merkezlerine Spor Toto desteğiyle pota yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, spora ve sporcuya özel önem verdiklerini ve bu doğrultuda çeşitli projeler hayata geçirdiklerini aktardı.

Zorluoğlu, Trabzon'un, "Spor Şehri Trabzon" olarak tanımlandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gerek futbol, gerek basketbol, gerekse de bireysel spor branşlarında şehrimizin geçmişten bugüne başarıları hepimizin malumudur. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin spor yapması, boş zamanlarını sağlıklı bir ortamda değerlendirmeleri, basketbola olan ilgiyi artırmak ve sokak basketbolunu yaygınlaştırmak adına 18 ilçemize 100 adet pota dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizden aldığımız geri dönüşler de bizleri fazlasıyla mutlu ediyor."