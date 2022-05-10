Büyükşehir'in devleri kritik virajda - Son Dakika
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Büyükşehir'in devleri kritik virajda

10.05.2022 11:18
Büyükşehir'in devleri kritik virajda

Türkiye Basketbol 3. Ligi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü, gruptan çıkma mücadelesi vereceği maçta İzmir temsilcisi Bossan Basketbol Kulübü'nü sahasında ağırlayacak.

Türkiye Basketbol 3. Ligi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü, gruptan çıkma mücadelesi vereceği maçta İzmir temsilcisi Bossan Basketbol Kulübü'nü sahasında ağırlayacak.

Türkiye Basketbol 3. Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü, 15 Mayıs Pazar günü saat 18.00'da İzmir temsilcisi Bossan Basketbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Deplasmandaki ilk maçı 1 sayı farkla 67-66 galibiyetle tamamlayan takım, Serdivan'da bulunan Sakarya Spor Salonu'nda oynayacağı maça mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi'nden yapılan açıklamada tüm Sakaryalıların maça beklendiği vurgulanarak, "Büyükşehir Basketbol Kulübümüz hafta sonu evinde oynayacağı kritik karşılaşmada gruptan çıkma mücadelesi verecektir. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyacağımız günde siz değerli hemşerilerimizi tribünde görmek gücümüze güç katacaktır" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

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Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Türkiye, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir'in devleri kritik virajda - Son Dakika


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