Büyükşehir'in pehlivanı Sakarya'nın gururu oldu - Son Dakika
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Büyükşehir'in pehlivanı Sakarya'nın gururu oldu

10.05.2022 11:18
Büyükşehir'in pehlivanı Sakarya'nın gururu oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı Osman Hazar, Antalya'da gerçekleştirilen Kumluca Yağlı Güreşleri'nde 3'üncülük elde ederek şehrini gururlandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı Osman Hazar, Antalya'da gerçekleştirilen Kumluca Yağlı Güreşleri'nde 3'üncülük elde ederek şehrini gururlandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sporcuları, her alanda elde ettikleri başarılarla şehrin gururu olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün tüm branşlarda sıkı bir eğitimle, uzman isimler tarafından yetiştirdiği isimler 'Spor Şehri' unvanını taçlandırmak için mücadele veriyor. Son olarak Antalya'da gerçekleştirilen Kumluca Yağlı Güreşleri'ne katılan Sakarya'nın pehlivanı Osman Hazar 'büyük orta boy' kategorisinde rakiplerine karşı çetin bir mücadele ortaya koydu. Hazar, bu kategoride 3'üncülük derecesi alarak takımının gururu oldu. Şehrinin ismini 6 ve 9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya yazdıran Sakarya ekibi, memleketlerine önemli bir başarıyla döndü. - SAKARYA

Büyükşehir'in pehlivanı Sakarya'nın gururu oldu
Büyükşehir'in pehlivanı Sakarya'nın gururu oldu
Büyükşehir'in pehlivanı Sakarya'nın gururu oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir'in pehlivanı Sakarya'nın gururu oldu - Son Dakika


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