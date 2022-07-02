Büyükşehir'in sporcusundan gururlandıran şampiyonluk - Son Dakika
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Büyükşehir'in sporcusundan gururlandıran şampiyonluk

02.07.2022 11:13
Büyükşehir'in sporcusundan gururlandıran şampiyonluk

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Ece Zurnacı, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu ve Özbekistan Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Kuraş Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Ece Zurnacı, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu ve Özbekistan Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Kuraş Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Ece Zurnacı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Kuraş Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamladı. Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu ve Özbekistan Güreş Federasyonu tarafından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev anısına düzenlenen şampiyona, 16 ülkeden sporcunun katılımıyla 1453 Panaromik Müze Anfisi'nde düzenlendi.

Büyük ilgi gören turnuvada Ece Zurnacı, bayanlar açık siklet çeyrek finalinde Bulgaristanlı rakibini, yarı finalde ise Romanyalı rakibini mağlup ederek finale yükseldi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan turnuvanın finalinde Özbekistanlı rakibini yenerek şampiyon olan Zurnacı, ödülünü Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek'in elinden aldı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Özbekistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir'in sporcusundan gururlandıran şampiyonluk - Son Dakika

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