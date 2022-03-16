Büyükşehir Masa Tenisi sporcusu Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika
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Büyükşehir Masa Tenisi sporcusu Türkiye 3'üncüsü oldu

16.03.2022 14:43
Büyükşehir Masa Tenisi sporcusu Türkiye 3'üncüsü oldu

Kırşehir'de düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonasına 21 ilden 400 sporcunun katılımı ile 4 gün sürdü.

Kırşehir'de düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonasına 21 ilden 400 sporcunun katılımı ile 4 gün sürdü. Kırşehir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları tek erkeklerde Ali Eren Ulusakarya Türkiye 3'ncüsü, çift erkeklerde ise Ali Eren Ulusakarya ve Metehan Zabir Türkiye 3'üncüsü oldu.

Tek kızlarda Hatice Söğüt Türkiye 7'ncisi, çift kızlarda Hatice Söğüt, Elif Duman Türkiye 9'ncusu, karma maçlarda Ali Eren Ulusakarya, Elif Duman Türkiye 5'incisi oldu. Takım maçlarında Muğla Büyükşehir Belediyesi Erkek Masa Tenisi takımı Türkiye 6'ıncısı oldu. - MUĞLA

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Büyükşehir Belediyesi, Kırşehir, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Masa Tenisi sporcusu Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika


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