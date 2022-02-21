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Büyükşehir okçuları dünya rekoru kıran takımı oluşturdu - Son Dakika

Büyükşehir okçuları dünya rekoru kıran takımı oluşturdu

21.02.2022 14:25
Büyükşehir okçuları dünya rekoru kıran takımı oluşturdu

Okçuluk Milli Takımına seçilen Muğla büyükşehir Belediyesi Okçuları Emircan Haney, Hazal Burun ve Songül Lök, Slovenya'nın Lasko kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonasına katıldı.

Okçuluk Milli Takımına seçilen Muğla büyükşehir Belediyesi Okçuları Emircan Haney, Hazal Burun ve Songül Lök, Slovenya'nın Lasko kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonasına katıldı.

14-19 Şubat 2022 tarihleri arasında Slovenya'nın Lasko kentinde gerçekleşen 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonasında Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Songül Lök Makaralı Yay U21 Bireysel Kadınlar kategorisinde Avrupa İkincisi oldu. Lasko'da düzenlenen 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonasında Songül Lök'ün Avrupa ikincisi olması Muğla ve Türkiye'de büyük sevince neden oldu.

Milli takımda bulunan Muğla Büyükşehir okçuları Songül Lök ve Hazal Burun takım arkadaşları İpek Tomruk ile birlikte Avrupa Genç Takımı dünya rekoru kırdı. U21 Makaralı Yay Kız Takımı 235 puanla ABD'ye ait olan dünya rekorunu 236 puanla kırdı. Büyükşehir okçusu Emircan Haney'in de bulunduğu Demir Elmaağaçlı Furkan Oruç tarafından oluşan makaralı yay büyük erkekler takımı final maçını Hollanda takımına karşı 236-235 mağlup gelerek Avrupa ikincisi oldu. - MUĞLA

Büyükşehir okçuları dünya rekoru kıran takımı oluşturdu

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Büyükşehir Belediyesi, Slovenya, Okçuluk, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir okçuları dünya rekoru kıran takımı oluşturdu - Son Dakika Spor


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