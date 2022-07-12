Büyükşehir okçuları Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Büyükşehir okçuları Türkiye'yi temsil edecek

12.07.2022 11:46
Büyükşehir okçuları Türkiye'yi temsil edecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Songül Lök ve Hazal Burun 14-21 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Songül Lök ve Hazal Burun 14-21 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler.

İngiltere'nin Lilleshall kentinde düzenlenecek olan 2022 Gençler - Kadetler Açık Hava Avrupa okçuluk Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek olan okçuların seçimi Antalya'da yapıldı. Milli takım seçmelerine Muğla Büyükşehir Belediyesi okçularından Songül Lök ve Hazal Burun'da katıldı. Seçmelerde Songül Lök ve Hazal Burun Makaralı Yay U21 Bayanlar dalında okçuluk milli takımına seçildi. Başarılı sporcular 14-21 Ağustos tarihleri arasında İngiltere'de yapılacak 2022 Gençler - Kadetler Açık Hava Avrupa Şampiyonasına katılarak ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. - MUĞLA

YORUMLAR
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Avrupa'ya Türk balı Avrupa'ya Türk balı MSKÜ Plaj hentbol kadın takımı Türkiye ikincisi MSKÜ Plaj hentbol kadın takımı Türkiye ikincisi
Kaynak: İHA

England, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir okçuları Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükşehir okçuları Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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