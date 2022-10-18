Büyükşehir pehlivanlarından önemli başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş sporcuları, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde büyük bir başarı elde ederek toplamda 7 madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları sezonun son müsabakasında adeta er meydanını rakiplerine dar etti. Manisa'da düzenlenen Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılan pehlivanlar, dört altın, iki gümüş ve bir bronz madalya elde ederek müsabakalara damgasını vurdu.

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen organizasyonda boy gösteren pehlivanlardan baş boyunda Serdar Yıldırım üçüncü, baş altı boyunda Rıdvan Kaya birinci, deste büyük boyda Seyit Sert birinci, deste büyük boyda Abdurrahim Mutlu ikinci, deste küçük boyda Emirhan Yücel birinci, ayak boyunda Bilal Bakkal ikinci ve teşvik boyunda ise Fahrettin Adil Çelik birinci oldu. Toplamda 13 boyda gerçekleştirilen müsabakalara güreş severler yoğun ilgi gösterdi. - SAKARYA