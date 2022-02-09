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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin badminton seçmeleri başlıyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin badminton seçmeleri başlıyor

09.02.2022 11:18
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin badminton seçmeleri başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ'nin badminton seçmelerinin 12-13 Şubat'ta yapılacağı duyuruldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ'nin badminton seçmelerinin 12-13 Şubat'ta yapılacağı duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 spor tesisinde gençlere özel çalışmalarla dikkati çeken Spor AŞ, badminton seçmeleri gerçekleştirecek.

12-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Spor AŞ Beyazşehir Spor Tesisi'nde yapılacak badminton seçmelerine katılımın ücretsiz olacağı belirtildi.

Seçmeler 7-10 yaş için 12 Şubat Cumartesi, 11-14 yaş için 13 Şubat Pazar günü yapılacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin badminton seçmeleri başlıyor - Son Dakika Spor


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