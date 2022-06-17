Büyükşehir yaz spor okulları başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7'den 70'e herkese spor yaptırmak için yaz ve kış olmak üzere yılda iki dönem halinde düzenlediği Yaz Spor Okulları başlıyor. 21 farklı branşta verilecek spor kurs kayıtları resmi siteden çevrimiçi yapılmaya başlanacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yıl boyu vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu ücretsiz spor kurslarında yaz spor kurs kayıtları başlıyor. Özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirilen Yaz Spor Okulları çerçevesinde 21 farklı spor branşında kurs verilecek. Bu çerçevesinde atletizm, bale, basketbol, buz pateni, capoeira, cimnastik, güreş, judo, karate, masa tenisi, okçuluk, pilates, satranç, step aerobik, tekvando, tenis, voleybol, yoga, yüzme, zumba ve zumba kids spor branşları vatandaşların tercihine sunulacak. 20 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 08.30'dan itibaren başlayacak kurs kayıtları Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinden "Spor Kursları Başvuru Formu" doldurularak yapılacak. Online kayıtın yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, Yenişehir Spor Merkezi ve İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde yaz spor kurs kayıtlarının alınacağı ifade edildi.

Başkan Zolan herkesi spor yapmaya davet etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'de 7'den 70'e herkesin en az bir spor dalı ile meşgul olmasını arzu ettiklerini ifade ederek, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm hemşehrilerini yaz spor okullarına davet etti. Sporun sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza istediği branşta spor yapma imkanı sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı sağlıklı yaşamın vazgeçilmezi spor yapmaya bekliyorum. Şimdiden kurslarımıza katılan herkese başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ