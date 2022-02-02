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Büyükşehirin pedalları Dubai'de tarih yazdı - Son Dakika

Büyükşehirin pedalları Dubai'de tarih yazdı

02.02.2022 14:04
Büyükşehirin pedalları Dubai'de tarih yazdı

Yeni kurduğu takımla bisiklette iddiasını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcuları Dubai'deki yarışlara damga vurdu.

Yeni kurduğu takımla bisiklette iddiasını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcuları Dubai'deki yarışlara damga vurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet alanında hanesine bir önemli başarı daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı bisiklet yarışçıları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilen 24 takım ve 120 sporcunun yarıştığı Uluslararası Dubai Turu'na katıldı. Dünyadaki spor camiasının yakından takip ettiği müsabakalar büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışın ilk saniyesinden itibaren iyi bir performans sergileyen Büyükşehir'in sporcuları Onur Balkan ve Batuhan Özgür bitiş çizgisini geçen ilk 3 sporcu arasında yer aldı. Balkan birinci, Özgür ise ikinci oldu. Podyuma çıkan Sakarya'nın sporcuları ödüllerini aldı. Başkan Ekrem Yüce de yarışları Dubai'de tribünden izleyen isimler arasındaydı. Sporcularla birlikte bu heyecanı yaşayan Yüce, dereceye giren bisikletçileri tebrik etti.

Yarış sonunda açıklama yapan Başkan Yüce, "Şampiyonaya katılmış olmanın, Büyükşehir bisiklet takımı olarak birinci ve ikinciliği almanın onurunu yaşıyoruz. Şehrimiz dünyada bisiklet şehri unvanıyla sayılı şehirler arasına girmiştir. Bugün başarımızı mühürledik, perçinledik. Bu yarışta sporcularımız hem birinciliği ve hem de ikinciliği aldı. Takımımızı, sporcularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur Sakarya'nındır, bu gurur Türkiye'nindir hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA

Büyükşehirin pedalları Dubai'de tarih yazdı
Büyükşehirin pedalları Dubai'de tarih yazdı
Büyükşehirin pedalları Dubai'de tarih yazdı
Büyükşehirin pedalları Dubai'de tarih yazdı
Büyükşehirin pedalları Dubai'de tarih yazdı
Büyükşehirin pedalları Dubai'de tarih yazdı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Dubai, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehirin pedalları Dubai'de tarih yazdı - Son Dakika Spor


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