Büyükşehirli sporcular Balıkesir'in gururu oldu - Son Dakika
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Büyükşehirli sporcular Balıkesir'in gururu oldu

14.03.2022 14:35
Büyükşehirli sporcular Balıkesir'in gururu oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları; judo, güreş ve spor tırmanış branşlarında katıldıkları müsabakalardan madalya ile dönerek Balıkesir'i gururlandırmaya devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye spor Kulübü sporcuları; judo, güreş ve spor tırmanış branşlarında katıldıkları müsabakalardan madalya ile dönerek Balıkesir'i gururlandırmaya devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, birçok branşta başarılarını sürdürüyor. Balıkesir'i; ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında en iyi şekilde temsil eden sporcular, gittikleri yarışmalardan derecelerle geri dönüyor. Ordu'da gerçekleştirilen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 63 kilogramda Milli Sporcu Habibe Afyonlu rakiplerini eleyerek şampiyonluk kupasını Balıkesir'e kazandırdı. Şampiyonada; Sıla Korkmaz ve Halil Buran 3.lük müsabakalarını vererek 5'nci oldu.

Yağmur Çakmak'tan bronz madalya

U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türk kadınlarının minderdeki zaferi devam ediyor. Serbest stilde mücadele eden ay-yıldızlı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreş branşı sporcusu Yağmur Çakmak, Bulgaristan'da yapılan şampiyonada 65 kilogramda Letonyalı Elma Zeidlere ile çıktığı üçüncülük maçında rakibini 3-1 yenerek bronz madalya kazandı. Çakmak, bu sonuçla kadınlar serbest stilde Türkiye'ye madalya kazandıran isim oldu.

Spor Tırmanış şampiyonu Kağanoğlu

Nevşehir'de düzenlenen Küçük Erkekler A (16-17 yaş) Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Muhammed Oğuz Kağanoğlu, Türkiye Şampiyonu oldu. Küçük Kızlar B de (14-15 yaş) Sümeyye Albahan 5'nci, Beyza Savaş 12'nci oldu. Ayrıca Küçükler A Erkeklerde; Yağız Durhan 12'nci, Saran Açıl 16'ncı ve Arda Çetin 14'ncü olarak Balıkesir'i temsil ettiler. - BALIKESİR

Büyükşehirli sporcular Balıkesir'in gururu oldu
Büyükşehirli sporcular Balıkesir'in gururu oldu

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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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