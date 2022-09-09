Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım kadrosunda yer alan sporcular, 19 Eylül Pazartesi günü Zeytinburnu Buz Pisti'nde bir araya gelecek.

Kaynak: AA

İstanbul, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı İstanbul'da kamp yapacak - Son Dakika

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