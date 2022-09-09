Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı İstanbul'da kamp yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı İstanbul'da kamp yapacak

09.09.2022 15:23
Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı İstanbul'da kamp yapacak

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, 19-26 Eylül tarihlerinde İstanbul'da kamp yapacak.

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, 19-26 Eylül tarihlerinde İstanbul'da kamp yapacak.

Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım kadrosunda yer alan sporcular, 19 Eylül Pazartesi günü Zeytinburnu Buz Pisti'nde bir araya gelecek.

Milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

"Azra Naz Sert, Ekin Duru Köksal, Merve Karataş, Alara Kuchkin, Betül Duman, Ece Kamalak, Hatice Dursun, Irmak Gerez, Safiye Çağdaş, Sema Nur Güven, Sena Yavuz, Ulya Ada Güneş, Ayşe Koçak, Başak Demirkol, Betül Taygar, Didem Bağcı, Dilara Lökbaş, Elif Azra Murat, Elif Beyza Atalı, Elif Nur Kaya, Hatice Gizem Tüzgen Dağlı, Iana Bozbei, Meryem Betül Tuna, Mukaddes Buylucu, Sidre Özer, Şüheda Kutluca, Tuğçe Melis Demir, Yağmur Aslanoğlu, Yaren Pala."

YORUMLAR
500
Bakan Özer, İTO Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı Açıklaması Bakan Özer, İTO Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı Açıklaması Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacak Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacak
Kaynak: AA

İstanbul, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı İstanbul'da kamp yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar
14:45 Galatasaray, Icardi'nin maaşı hakkında yaptığı paylaşımı kaldırdı! Kafası karışan taraftar tepki gösterdi
14:35 İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor
14:20 AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
13:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim
13:04 Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den gündem olacak çıkış: Muhalefet için en doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
13:02 Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
12:25 Bakan Nuri Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: 2023'ün mart ayına kadar ziyaret edilebilir hale getireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 15:24:06. #1.11#
SON DAKİKA: Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı İstanbul'da kamp yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement