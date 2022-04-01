Buz Hokeyi Milli Takımı, 3. Klasman A Grubu Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Buz Hokeyi Milli Takımı, 3. Klasman A Grubu Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

01.04.2022 22:49
Buz Hokeyi Milli Takımı, 3. Klasman A Grubu Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

A Milli Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Lüksemburg'da düzenlenecek 3. Klasman A Grubu Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda yer alacak.

A Milli Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Lüksemburg'da düzenlenecek 3. Klasman A Grubu Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda yer alacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamada, 3-8 Nisan'da düzenlenecek şampiyonada milli takımın Birleşik Arap Emirlikleri, Lüksemburg, Türkmenistan ve Tayvan'la karşılaşacağı belirtildi.

Federasyon Başkanı Halit Albayrak, hazırlıkların İstanbul'da tamamlandığını belirterek, "Moraller yerinde, güzel bir kadromuz var, umuyorum ki başarılı bir organizasyonla yurda döneceğiz. Teknik ekibimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Efraim Kahraman: 'Avrupa şampiyonu olmak tarihi başarı' Efraim Kahraman: 'Avrupa şampiyonu olmak tarihi başarı'

Dünya Şampiyonası, Lüksemburg, Buz Hokeyi, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Buz Hokeyi Milli Takımı, 3. Klasman A Grubu Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika


Son Dakika
22:42 Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi
22:39 Müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuktan geriye birkaç oyuncak kaldı
22:24 88 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, meydan doldu taştı!
22:16 Ermenista'nın SİHA'larına verdiği isim sosyal medyada dalga konusu oldu
22:02 6 gün önce evden çıkmıştı! 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
21:02 OGM, hafta sonu için "Orman yangını riskimiz yüksek" uyarısında bulundu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 22:55:16. #1.12#
SON DAKİKA: Buz Hokeyi Milli Takımı, 3. Klasman A Grubu Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement