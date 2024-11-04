Buz Hokeyi Süper Ligi Başladı

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Erkeklerde Buz Hokeyi Intercity Süper Ligi 2024-25 sezonu başladı.

Ligin birinci haftasında oynadığı iki maçı da kazanarak 6 puana ulaşan Buz Beykoz Spor Kulübü maç fazlasıyla haftayı lider tamamladı.

İstanbul'dan Buz Beykoz Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ve Buzadam Spor Kulübü ile Ankara'dan Yükseliş Spor Kulübü'nün mücadele ettiği ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Ankara Yükseliş-Buz Beykoz Spor Kulübü: 3-11

Zeytinburnu Belediyesi-İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1-9

Yükseliş Spor Kulübü-Buz Beykoz Spor Kulübü: 1-12

Buzadam Spor Kulübü-Zeytinburnu Belediyesi: 8-3