Buz Pateni Grand Prix'si Ankara'da

Uluslararası Gençler Artistik Buz Pateni Grand Prix'si, 18-21 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacak.
Organizasyon, Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu iş birliğinde Çayyolu Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Yarışmaya, ABD, İtalya, Almanya, Japonya, Avustralya, Brezilya, Kanada, Ukrayna ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu 36 ülkeden 127 sporcu katılacak.
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