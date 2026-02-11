Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu! - Son Dakika
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

11.02.2026 15:01
2026 Kış Olimpiyatları'nda buz dansçısı Piper Gilles ve partneri Paul Poirier, performansları sırasında frikik tehlikesi yaşadı. Poirier'nin kolundaki manşet, dönüş esnasında Gilles'in külotlu çorabına takıldı.

2026 Kış Olimpiyatları'nda buzlar adeta nefesleri kesti. Organizasyonun en göz alıcı yıldızlarından biri olan Kanadalı buz dansçısı Piper Gilles, rutin sırasında yaşadığı frikik tehlikesiyle hem seyircileri hem de jüriyi şoke etti. Saniyelerle önlenen olay, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Salı öğleden sonra düzenlenen ritim dansı yarışmasında Piper Gilles ve partneri Paul Poirier, madalya mücadelesi için buz pistine çıktı. Ancak sergiledikleri etkileyici performans sırasında talihsiz bir an yaşandı. Poirier'nin kolundaki manşet, dönüş esnasında Gilles'in külotlu çorabına takıldı. Bu durum hem frikik verilmesine hem de ciddi bir puan kaybına yol açabilecek nitelikteydi.

Tam her şeyin ters gitmesi beklenirken sahneye Piper Gilles'in refleksleri çıktı. Deneyimli sporcu, kimsenin fark etmesine fırsat vermeden manşeti hızlıca yakaladı ve ustaca sırtının arkasına gizledi. İkili, hiçbir şey olmamış gibi final pozunu vererek performansı tamamladı.

Eğer kıyafetin bir parçası buzun üzerine düşseydi, Uluslararası Paten Birliği (ISU) kuralları gereği 1,0 puanlık ceza kaçınılmaz olacaktı. Ancak yaşanan frikik anı jüriye yansımadı ve Kanadalı çift performansını cezasız tamamladı.

Gilles ve Poirier, aldıkları 86,18 puanla günü üçüncü sırada bitirerek podyuma yerleşti. Bu sonuç, onları serbest dans öncesinde güçlü bir madalya adayı konumuna taşıdı.

Başarılarıyla tanınan ikili, buz dansında uzun süredir zirve mücadelesi veriyor. 2024 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan çift, iki kez de dünya üçüncülüğü elde etti. Daha önce 2018 ve 2022 Kış Olimpiyatları'nda yarışan Gilles ve Poirier, her organizasyonda sıralamalarını yükseltmeyi başardı.

ABD doğumlu olan Piper Gilles, 2011 yılından bu yana Kanada adına yarışıyor ve ülkesinin en istikrarlı sporcuları arasında gösteriliyor. Paul Poirier ise dört Olimpiyat tecrübesiyle buzların en deneyimli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Buz üzerindeki bu frikik tehlikesi, Olimpiyat tarihine geçen unutulmaz anlar arasına şimdiden adını yazdırırken, Piper Gilles'in soğukkanlılığı sosyal medyada da büyük övgü topladı.

    Yorumlar (1)

  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Çok büyük skandal olurmuş yaa, sanki üstünde bişey varda. 14 1 Yanıtla
