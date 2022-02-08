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Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı - Son Dakika

Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı

08.02.2022 21:37
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı

Erzurum'da 8'incisi düzenlenen Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı sona erdi.

Erzurum'da 8'incisi düzenlenen Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı sona erdi. İlginin yüksek olduğu etkinlikte sporcular, 300 metre yükseklikteki buzdan şelalelere 1 hafta boyunca tırmandı.

Erzurum Valiliği ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı'na 7 ülkeden 16 profesyonel dağcı katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu ve 2014 yılında geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden Türk Dağcılık Milli Takım Sporcusu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Emrah Özbay'ın anısına gerçekleştirilen tırmanış, Tortum ve Uzundere'de yapıldı. Tortum ve Uzundere ilçelerinde 4-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen etkinlik 1 hafta sürdü. Uzundere ilçesi Cevizli Köyü'nde geçtiğimiz yıl keşfedilen adını Dokuz Eylül Üniversitesi'nden alan 'Dokuz' ve 'Eylül' ismi verilen şelalelerin de olduğu zorlu buz etabında sporcular, yüksekliği 300 metreyi bulan 13 donan şelaleye birbirinden zorlu tırmanışlar gerçekleştirdi. Düzenlenen festivalde sporcuların buz tırmanışı nefes kesti.

Vali Okay Memiş, çalıştayın son gününde Tortum İlçesi Demirciler Mahallesi'ne giderek sporcularla bir araya geldi. Basın mensuplarına burada kısa bir açıklama da yapan Vali Memiş, dünyanın önde gelen dağcılarını Erzurum'da ağırladıklarını söyledi. Etkinliği Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte düzenlediklerini hatırlatan Vali Memiş, bu tür organizasyonların dünyada çok yapılmadığına dikkat çekti.

Vali Memiş, "8'inci Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanışı dolayısıyla bir arada bulunuyoruz. Muhteşem bir doğadayız, yazın şelale olarak akan suyun donmuş halini görüyoruz. Rusya'dan, Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan gelen ve dünyanın tanıdığı buz tırmanışı yapan sporcuları Erzurum'da ağırlıyoruz. Bu tür etkinlikler aslında doğanın bir parçası olmamızı özetleyen faaliyetlerdir. Biz insanlar doğaya ve çevreye saygılı olmak zorundayız. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki ekstrem sporlar dünyada çok tercih edilen spor türü değil. Bizler doğamızı seviyor ve sahip çıkıyoruz. Bizim için önemli bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Memiş, organizasyonun düzenlenmesinde büyük emeği olan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'a ayrıca teşekkür etti.

Rusya tırmanış şampiyonu Roman Abildaev de katıldığı festivalde, "İlk defa 2015 yılında geldim. Her yıl gelmeye başladım. Buralar çok güzel. Buradaki şelalelerin hepsine tırmandım. Çok güzel" açıklamalarında bulundu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden etkinliğe katılan sporcular, "Buzdan şelalelere tırmanışlar geçekleştirdik. Çok keyifli, her sene geliyoruz buraya. Profesyonel dağcılar geliyor, onlardan çok güzel şeyler öğreniyoruz. Herkesi davet ediyoruz" şeklinde konuştular.

Tırmanışların yapıldığı bölgelerde Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) hazır bekledi. Zorlu buz tırmanışı dün sona erdi. - ERZURUM

Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı

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Dokuz Eylül Üniversitesi, Erzurum Valiliği, Emrah Özbay, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı - Son Dakika Spor


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