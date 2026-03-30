Buzadam Finalde Eşitliği Sağladı

30.03.2026 00:28
Buz Hokeyi Süper Ligi finalinde Buzadam, Zeytinburnu'nu 6-2 yenerek seriyi 1-1 yaptı.

Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi final etabı ikinci maçında Buzadam, Zeytinburnu Buz Hokeyi'ni 6-2 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 10. dakikada Artem Lobanov ve 20. dakikada Roman Darin'in attığı gollerle Buzadam 2-0 önde tamamladı.

Zeytinburnu Buz Hokeyi ikinci bölümde Avval Baisov'un 25. dakikada attığı golle durumu 2-1 yapsa da 35. dakikada Haktan Kabay, 36. dakikada Gafar Satarov ve 40. dakikada Fatih Tayğar'ın sayılarıyla Buzadam skoru 5-1'e getirdi.

Son periyotta Emre Faner'in sayısıyla Zeytinburnu Buz Hokeyi bir gol daha bulsa da bitime 6 saniye kala maçı Buzadam, Roman Darin'in golüyle maçı 6-2 kazandı.

Finalde 2 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin son maçı, 31 Mart Salı günü oynanacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Spor, Son Dakika

Fenerbahçe'nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı! Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
