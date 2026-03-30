Buzadam Finalde Eşitliği Sağladı

Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi final etabı ikinci maçında Buzadam, Zeytinburnu Buz Hokeyi'ni 6-2 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 10. dakikada Artem Lobanov ve 20. dakikada Roman Darin'in attığı gollerle Buzadam 2-0 önde tamamladı.

Zeytinburnu Buz Hokeyi ikinci bölümde Avval Baisov'un 25. dakikada attığı golle durumu 2-1 yapsa da 35. dakikada Haktan Kabay, 36. dakikada Gafar Satarov ve 40. dakikada Fatih Tayğar'ın sayılarıyla Buzadam skoru 5-1'e getirdi.

Son periyotta Emre Faner'in sayısıyla Zeytinburnu Buz Hokeyi bir gol daha bulsa da bitime 6 saniye kala maçı Buzadam, Roman Darin'in golüyle maçı 6-2 kazandı.

Finalde 2 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin son maçı, 31 Mart Salı günü oynanacak.