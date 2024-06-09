BVB Dortmund Stadyumu, EURO 2024'te ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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BVB Dortmund Stadyumu, EURO 2024'te ev sahipliği yapacak

BVB Dortmund Stadyumu, EURO 2024\'te ev sahipliği yapacak

BVB Dortmund Stadyumu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) biri yarı final mücadelesi, 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Dortmund kentindeki stadyum, 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek şampiyonada maçların oynanacağı 10 stat arasında yer alıyor. Stadyum, 62 bin kişilik kapasitesiyle, turnuvaya ev sahipliği yapacak stadyumlardan Berlin Olimpiyat Stadı ve Münih Futbol Arena'dan sonra 3'üncü sırada bulunuyor. Borussia Dortmund'un stadyumu Signal Iduna Park adıyla bilinirken, UEFA tarafından BVB Dortmund Stadyumu olarak adlandırılıyor. EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk iki maçını BVB Dortmund Stadı'nda oynayacak.

09.06.2024 11:19
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BVB Dortmund Stadyumu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) biri yarı final mücadelesi, 6 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Dortmund kentindeki stadyum, 14 Haziran-14 Temmuz terihleri arasında Almanya'da düzenlenecek şampiyonada maçların oynanacağı 10 stat arasında yer alıyor.

Resmi açılışı 1974'te yapılan stadyum, 62 bin kişilik kapasitesiyle, turnuvaya ev sahipliği yapacak stadyumlardan Berlin Olimpiyat Stadı (71 bin) ve Münih Futbol Arena'dan (66 bin) sonra 3'üncü sırada bulunuyor.

Borussia Dortmund'un stadyumu

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) önemli ekiplerinden Borussia Dortmund'un stadyumu Signal Iduna Park adıyla bilinirken, UEFA tarafından BVB Dortmund Stadyumu olarak adlandırılıyor.

Lig maçlarında kale arkası tribünündeki koltuklar sökülerek stadyum kapasitesi 81 bin 365 kişiye yükseltiliyor. Böylelikle lig maçlarında Almanya'nın en büyük kapasiteye sahip stadyumu konumuna geliyor.

Stadyumu çevreleyen 62'şer metre yükseklikteki 8 sarı direk, etkileyici bir görüntü oluşturuyor.

Sarı duvarın evi

Borussia Dortmund'un güney tribünü (Sudtribune) futbol dünyasında "Sarı duvar" unvanıyla biliniyor.

Güney tribünündeki koltuklar, uluslararası karşılaşmalar hariç sökülüyor ve sadece bu bölüm yaklaşık 25 bin kişilik kapasiteye ulaşıyor.

Sarı formalar giyen ayaktaki 25 bin kişinin kale arkasındaki görüntüsü nedeniyle güney tribününe 'Sarı duvar" deniyor.

EURO 2024'te güney tribüne koltuklar koyulacağı için stadyum kapasitesi, 81 bin 365'ten 62 bine düşecek.

Milli Takım iki maçını oynayacak

EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk iki maçını BVB Dortmund Stadı'nda oynayacak.

Türkiye'nin, 18 Haziran'daki Gürcistan ve 22 Haziran'daki Portekiz karşılaşmalarına Dortmund'daki stadyum ev sahipliği yapacak.

İki Dünya Kupası oynandı

Eski ismi Westfalenstadion olan BVB Dortmund Stadı, 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan statlar arasında yer aldı.

Statta, 1974 Dünya Kupası'nda 4, 2006 Dünya Kupası'nda ise 6 maç oynandı. Signal Iduna Park'taki 2006 Dünya Kupası'nın yarı final mücadelesinde Almanya, İtalya'ya 2-0 mağlup olarak elendi.

Dortmund'daki stadyum, 16 Mayıs 2001'de Liverpool'un Deportivo Alaves'i altın golle 5-4 yenerek kazandığı UEFA Kupası finalinde de futbol severleri ağırladı.

EURO 2024 maçları

BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak EURO 2024 maçları şu şekilde:

15 Haziran: İtalya-Arnavutluk

18 Haziran: Türkiye-Gürcistan

22 Haziran: Türkiye-Portekiz

25 Haziran: Fransa-Polonya

29 Haziran: Son 16 turu

10 Temmuz: Yarı final

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor BVB Dortmund Stadyumu, EURO 2024'te ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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