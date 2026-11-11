C Grubu lideri Esenler Erokspor, yarın FIBA Avrupa Kupası'nda Gence'ye konuk olacak - Son Dakika
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C Grubu lideri Esenler Erokspor, yarın FIBA Avrupa Kupası'nda Gence'ye konuk olacak

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Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında yarın Azerbaycan'ın Gence takımına konuk olacak. Grupta 5 maçını da kazanarak zirvede bulunan İstanbul ekibine karşı Gence, 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, ?FIBA Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında yarın Azerbaycan'ın Gence takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gence şehrindeki karşılaşma, TSİ 18.00'de başlayacak.

Grupta 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan İstanbul ekibi, zirvede yer alıyor.

Gence ise 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle grupta son sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
AzerbaycanİstanbulEsenlerSporSon Dakika

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