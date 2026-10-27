C Grubu lideri Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol, yarın Flammes Carolo'yu ağırlayacak

C Grubu lideri Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol, yarın Flammes Carolo'yu ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü haftasında yarın Flammes Carolo Basket'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.00'de konuk edecek. Grupta iki maçını da kazanan Fenerbahçe lider, Flammes Carolo ise averajla ikinci sırada.
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun üçüncü haftasında yarın Fransa temsilcisi Flammes Carolo Basket'i konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
C Grubu'nda sezona 2'de 2 yaparak giren Fenerbahçe, 4 takımlı grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Fransa temsilcisi de iki maçını da kazanarak averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
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