C Grubu lideri Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol, yarın Flammes Carolo'yu ağırlayacak

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nun üçüncü haftasında yarın Fransa temsilcisi Flammes Carolo Basket'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

C Grubu'nda sezona 2'de 2 yaparak giren Fenerbahçe, 4 takımlı grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Fransa temsilcisi de iki maçını da kazanarak averajla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.