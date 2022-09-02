Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

02.09.2022 18:53
Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı

Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ç. Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda 3 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer oynayacakları maç için gittikleri Malatya'da Yeni Malatyaspor Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamladı. Yapılan antrenman ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. İdman 5'e 2 orta oyunu ile son buldu. - RİZE

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Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Rizespor, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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