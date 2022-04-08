Çadlı öğrencilerin Fenerbahçe sevgisi müzik klibine dönüştü - Son Dakika

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) eğitim gören Çad uyruklu uluslararası öğrenciler Fenerbahçe sevgisini şarkı sözleriyle dile getirerek klib çektiler.

KBÜ'de Çad Uyruklu Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü (İngilizce) öğrencisi Kodidouma Ndeiro Sosthene, Fenerbahçe futbol takımına ve müziğe ilgi duyan Çadlı arkadaşlarıyla "Fenerbahçe" adlı bir video klip çekti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat video müzik klibini çok beğendiğini belirterek, "Uluslararası öğrencilerimiz Türkiye'de akademik eğitimin yanı sıra günlük yaşamlarında da spor, sanat gibi alanları ilgiyle takip ediyorlar. Bugün burada eğitim alan öğrencilerimiz yarın kendi ülkelerinde Türkiye'nin birer gönüllü kültür elçisi olacak. Türkiye'nin sahip olduğu bütün kültürü, değerleri, renkleri, kendi ülkelerine taşıyacaklar. Bugün futbol konusunda hoş bir müzik klibiyle somut bir örneğini gördük. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi. - KARABÜK