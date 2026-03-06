Cafumana Show'un Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cafumana Show'un Doğum Günü Kutlandı

Cafumana Show\'un Doğum Günü Kutlandı
06.03.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Eyüpspor maçı öncesi Cafumana Show'un 27. doğum gününü kutladı ve galibiyet hedefledi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına başlarken, antrenman öncesi Cafumana Show'un doğum günü kutlandı.

27 yaşına giren ve doğum günü pastasını üfleyen Show, "Ailemden uzağım ancak ikinci ailem burada. Eğer pazartesi maçı kazanırsak doğum günümün mutluluğunu o zaman yaşarım ve benim için daha keyifli olur. Böylece 3 maçlık seriyi kırmış olacağız" dedi.

Kocaelispor ile Eyüpspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması, 9 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlı ekip, bir günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde Kocaelisporcu Cafumana Show, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hedefimiz galibiyet"

Sezonun sonuna yaklaşıldığını ifade eden Show, "Sezonun son maçında biz de maalesef son üç maçta puan alamadık ama ben bunu Eyüpspor maçıyla kıracağımızı düşünüyorum. Bunlar futbolda olan şeyler. Maalesef sezonun ilk yarısına kötü bir başlangıç yapmıştık. Ama daha sonrasında bundan çıkmayı başardık. Bence şu anda aynı şeyi yaşıyoruz ve bence ilk yarıda yaptığımız gibi bunu düzeltebileceğimize inanıyorum. Çünkü maç haftasında hepimiz çok sıkı çalışıyoruz. Umarım bunun karşılığını alırız ve taraftarımıza da güzel bir galibiyet armağan ederiz. Bizim hedefimiz galibiyet. Bunun için durumu olumlu yöne çevirmek için, pozitif yöne çevirmek için elimizden gelen en iyisini yapıyoruz ve umarım Eyüpspor maçıyla da bunların karşılığını alacağız ve taraftarlarımız için de güzel olacak" diye konuştu.

Show'a doğum günü sürprizi

Bugün 27 yaşına giren Show'a antrenman öncesi doğum günü sürprizi hazırlandı. Show, kendisi için hazırlanan pastayı üfleyerek, "Hepinize teşekkür ederim, ailemden uzağım ancak ikinci ailem burada. Eğer pazartesi maçı kazanırsak doğum günümün mutluluğunu o zaman yaşarım ve benim için daha keyifli olur. Böylece 3 maçlık seriyi kırmış olacağız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kocaelispor, Etkinlikler, Doğum Günü, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cafumana Show'un Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı FETÖ firarisi eski başsavcıvekili Şadan Sakınan tutuklandı
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Bonservisinde indirim Hakan Çalhanoğlu Inter’i dize getirdi Bonservisinde indirim! Hakan Çalhanoğlu Inter'i dize getirdi
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA’larla hedef alındı İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı

18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 18:53:41. #7.12#
SON DAKİKA: Cafumana Show'un Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.