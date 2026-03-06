Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına başlarken, antrenman öncesi Cafumana Show'un doğum günü kutlandı.

27 yaşına giren ve doğum günü pastasını üfleyen Show, "Ailemden uzağım ancak ikinci ailem burada. Eğer pazartesi maçı kazanırsak doğum günümün mutluluğunu o zaman yaşarım ve benim için daha keyifli olur. Böylece 3 maçlık seriyi kırmış olacağız" dedi.

Kocaelispor ile Eyüpspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşması, 9 Mart Pazartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlı ekip, bir günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başladı. Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde Kocaelisporcu Cafumana Show, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hedefimiz galibiyet"

Sezonun sonuna yaklaşıldığını ifade eden Show, "Sezonun son maçında biz de maalesef son üç maçta puan alamadık ama ben bunu Eyüpspor maçıyla kıracağımızı düşünüyorum. Bunlar futbolda olan şeyler. Maalesef sezonun ilk yarısına kötü bir başlangıç yapmıştık. Ama daha sonrasında bundan çıkmayı başardık. Bence şu anda aynı şeyi yaşıyoruz ve bence ilk yarıda yaptığımız gibi bunu düzeltebileceğimize inanıyorum. Çünkü maç haftasında hepimiz çok sıkı çalışıyoruz. Umarım bunun karşılığını alırız ve taraftarımıza da güzel bir galibiyet armağan ederiz. Bizim hedefimiz galibiyet. Bunun için durumu olumlu yöne çevirmek için, pozitif yöne çevirmek için elimizden gelen en iyisini yapıyoruz ve umarım Eyüpspor maçıyla da bunların karşılığını alacağız ve taraftarlarımız için de güzel olacak" diye konuştu.

Show'a doğum günü sürprizi

Bugün 27 yaşına giren Show'a antrenman öncesi doğum günü sürprizi hazırlandı. Show, kendisi için hazırlanan pastayı üfleyerek, "Hepinize teşekkür ederim, ailemden uzağım ancak ikinci ailem burada. Eğer pazartesi maçı kazanırsak doğum günümün mutluluğunu o zaman yaşarım ve benim için daha keyifli olur. Böylece 3 maçlık seriyi kırmış olacağız" şeklinde konuştu. - KOCAELİ