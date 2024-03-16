Çağdaş Atan: Anadolu takımlarına bu kadar negatif ayrımcılık yapılmasına karşıyım - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çağdaş Atan: Anadolu takımlarına bu kadar negatif ayrımcılık yapılmasına karşıyım

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, MKE Ankaragücü maçının ardından Anadolu takımlarına yapılan negatif ayrımcılığa karşı olduğunu belirtti. Atan, Ankaragücü'nün kendi stadında maç oynadığını ve Anadolu takımlarının üvey evlat muamelesi gördüğünü ifade etti. Ayrıca, takımlarının saha zeminine uygun oyun sergilediğini ancak bitiricilik sorunu yaşadıklarını söyledi.

16.03.2024 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Çağdaş Atan: "Anadolu takımlarına bu kadar negatif ayrımcılık yapılmasına karşıyım"

ANKARA - Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, MKE Ankaragücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Bizden istenilenle bize verilen malzeme arasında büyük farklar var ve ben Anadolu takımlarına bu kadar negatif ayrımcılık yapılmasına da karşıyım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, MKE Ankaragücü'nün geçmiş haftalarda Eryaman Stadı'nda müsabakalara tek takım olarak çıktığını ve Gençlerbirliği'nin maçlarını Aktepe Stadı'nda oynadığını belirterek, "Başakşehir gelince veya Anadolu takımları oynayınca maalesef üvey evlat muamelesine devam ediliyor. Dün Gençlerbirliği burada bir maç oynuyor. Tahminimce tabii Keçiören'de oynadıkları maçlarda iyi sonuçlar almadılar. Onlar da burada oynamak istediler. Buna da hak veriyorum. Ama burası ülkenin başkenti. İki tane genç jenerasyon hoca, oynamak isteyen, geriden oyun kurmak isteyen, topa sahip olmak isteyen taraf var. Hocanın da mantalitesinde pas oyunu var ama neyle kıyaslayacağız, genç jenerasyonu neye göre değerlendireceğiz? Bizden istenilenle, bize verilen malzeme arasında büyük farklar var ve ben Anadolu takımlarına bu kadar negatif ayrımcılık yapılmasına da karşıyım. Yani tamam büyük takımlarımız çok değerli bizim için, onların maçlarında neden iptal oluyor, saha başka tarafa alınıyor da bizim maçımız burada 2 gün üst üste 2 maç oynamak zorunda bırakılıyor" diye konuştu.

Oyuncularının maçın başından sonuna kadar oyun planına sadık kalmaya çalıştığını dile getiren Atan, Başakşehirli futbolcuların saha zeminine göre hem pas başarı oranı hem de topa sahip olma oranının makul derecede olduğunu kaydetti. Girdikleri pozisyonlarda da bitiricilik anlamında sorunlar yaşadıklarını aktaran Çağdaş Atan, "1-2 bireysel performans aşağıda kaldı ve gerçekten kötü goller yedik. Bizim kalitemize göre yediğimiz gol sayısına yakışmayacak goller yedik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Çağdaş Atan, Başakşehir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağdaş Atan: Anadolu takımlarına bu kadar negatif ayrımcılık yapılmasına karşıyım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız.
20:17 İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik Kur’an-ı Kerim’li protestoya soruşturma İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik Kur'an-ı Kerim'li protestoya soruşturma
20:12 Canlı anlatım Mücadelede fark açılıyor Canlı anlatım! Mücadelede fark açılıyor
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
18:06 Avrupa Parlamentosu, Rusya’nın Romanya’ya altınları iade etmesini istedi Avrupa Parlamentosu, Rusya'nın Romanya'ya altınları iade etmesini istedi
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
16:05 İliç’teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı İliç'teki maden ocağında toprak altında kalan pikaba ulaşıldı
16:04 Pakistan’da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti Pakistan'da bombalı saldırı: 7 asker hayatını kaybetti
15:57 Gümbür gümbür Süper Lig’e geliyorlar Arda Turan’ın takımından futbol dersi Gümbür gümbür Süper Lig'e geliyorlar! Arda Turan'ın takımından futbol dersi
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da Murat Kurum’a oy istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Murat Kurum'a oy istedi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında ağlayan genç kızı teselli etti
15:06 İsmail Kartal kara kara düşünüyor Fenerbahçe, Trabzon’da diken üstünde oynayacak İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe, Trabzon'da diken üstünde oynayacak
15:04 Metro açılışında Kur’an-ı Kerim’li tepki Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi Metro açılışında Kur'an-ı Kerim'li tepki! Alandaki öfkeli kalabalığı İmamoğlu sakinleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2024 21:20:36. #1.13#
SON DAKİKA: Çağdaş Atan: Anadolu takımlarına bu kadar negatif ayrımcılık yapılmasına karşıyım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement