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Çağdaş Atan: 'Kazanarak yolumuza devam ediyoruz' - Son Dakika
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Çağdaş Atan: 'Kazanarak yolumuza devam ediyoruz'

Çağdaş Atan: \'Kazanarak yolumuza devam ediyoruz\'

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, 'Kazanarak yolumuza devam ediyoruz' dedi. Atan ayrıca, Dubois'nın ayrılmak istediğiyle ilgili bir talep gelmediğini belirtti ve takımın Avrupa kupalarına katılma hedefine yaklaştığını ifade etti.

03.02.2024 20:22  Güncelleme: 20:24
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- Çağdaş Atan: "Kazanarak yolumuza devam ediyoruz"

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan:

"Dubois'dan ayrılmak istediğiyle ilgili bir talep gelmedi"

İSTANBUL - RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Kazanarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir, evinde karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Belirlenen Avrupa kupalarına kalmak hedefine her geçen gün daha çok yaklaştıklarını aktaran Atan, "Çok yüksek konsantrasyonla oynamamız, topu kaybettikten sonra iyi reaksiyon vermemiz, hem bireysel performansları hem de hücum setlerini yerine getirmemiz gereken bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Oyuncularıma plana sadık kaldıkları ve yüksek konsantrasyonla oynadıkları için teşekkür ediyorum. Osman hoca ve İstanbulspor, saygıyı hak ediyor. Trabzonspor maçından sonra bazı takımların canını yakacaklarını düşünüyorduk. Öyle de oldu. Bugün zor bir rakiple ciddi bir maç oynadık. Kazanarak yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"Dubois'dan ayrılmak istediğiyle ilgili bir talep gelmedi"

Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Fransız futbolcu Leo Dubois'nın Galatasaray'a dönmesiyle ilgili çıkan haberlerin sorulması üzerine Atan, "Bir hafta önce kendisine ekstra 1 gün fazla izin vermiştik. Kendisi, Fransa'dan beni aradı ve 'Hocam benden duymanı istiyorum. Böyle bir durum var' dedi. O günden sonra da bir daha bu konuyu ağzına almadı. Ona teşekkür ediyorum. Ondan ayrılmak istediğiyle ilgili bir talep gelmedi. Yönetimler, başkanlar seviyesinde görüştü. Gerekli yanıtı verdiğimizi düşünüyoruz. Dubois, bizim için çok önemli bir oyuncu. Orta sahada, çizgide, 2-3 maçtır da sol bekte kullandığım, oyun içindeki rolü çok farklı olan bir oyuncu. Devre arasında onun yerini doldurmamız mümkün değil. Olası Dubois'nın gidişine izin vermemiz de mümkün değil. Oyuncunun da böyle bir talebi yok. O günkü telefon konuşmasında burada oynamaktan keyif aldığını, mutlu olduğunu söyledi. O yüzden yolumuza devam ediyoruz. Bizim için devre arasında yer doldurulması zor bir oyuncu" şeklinde cevap verdi.

"Doğru oyunu oturtmak, oyuncuları tanımak, kulübün işleyişine dahil olabilmek süreç aldı"

Takımın başına geldiğinde ilk hedefin Avrupa kupaları katılmak olduğunu hatırlatan Çağdaş Atan, "Göreve geldiğimizde lig 5.'si ile aramızda 7 puan vardı. O gün imza töreninde, 'Bizim 0 puanımız yok. Lig 5.'si ile aramızda 7 puan var' demiştik. Açıkçası yol almakta çok geç kaldık. Doğru oyunu oturtmak, oyuncuları tanımak, kulübün işleyişine dahil olabilmek süreç aldı. İlk kez sezon içinde takım aldığımız için bizim açımızdan da zor oldu. Özellikle 10. maçın ardından oyuncuları tanıdıktan sonra işler yoluna girmeye başladı. Bir hayalimiz her zaman vardı. İlk baştaki hayalimiz uzak bir hedef olsa da ilk 6'yı yakalamaktı. Ancak şu an daha büyük hayallerimiz var. Bugün galip gelip Beşiktaş - Trabzonspor maçını daha rahat izlemek istiyorduk. Bizim maçtan önce Çaykur Rizespor'un içeride puan bırakması bizi daha da iştahlandırdı. İnşallah ilk 4-5 hedefini yakalayıp Avrupa kupalarına girmek istiyoruz. Türkiye Kupası'na da dört elle sarılacağız. Başakşehir, 10 sezonda 8 kez Avrupa'ya gitti. Bunu bu kadar geriden gelip başarabilirsek bizim hikayemiz çok büyük olacak. Oyuncularımız da buna inanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çağdaş Atan: 'Kazanarak yolumuza devam ediyoruz' - Son Dakika


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