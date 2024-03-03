Çağdaş Atan: Kazandığımız için mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 1-0 kazandıkları Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün daha coşkulu ve istekli oynayabilirdik ama karşımızda da zorlu bir rakip vardı. Kazandığımız için mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Zor bir maç olacağını düşündüklerini söyleyen Çağdaş Atan, "Maçın özellikle ilk 15 dakikalık bölümünde Samsunspor baskı yapmaya çalıştı. Marius'a atılan uzun toplardan sonra ikinci topları çok iyi topluyorlar. Oralarda biz ikinci topları alamadık. Bunun üzerine çok değinip, çalışmamıza rağmen oraya Samsunsporlu oyuncular çok istekli gidiyorlar. O topları iyi alıp oradan sonra hücum etmeye çalışıyorlar. Açıkçası 15-20 dakika bocaladık. Geriden oyun kurarken Muhammed'in de topu oyuna iyi sokmasıyla beraber birkaç kere bloğu kırıp arkalarına geçmeye çalıştık ama topu tekrardan geriye alıp zaman kaybettik. Bir pozisyonda Kemen oyun kurarken hata yaptı ve orada Ntcham'a bir şans verdik. Maçın 20. dakikasından sonra toparladığımızı söyleyebilirim. Bana göre maçın kırılma anı kırmızı kart oldu. Kırmızı karttan sonra oyun normal olarak bizim kontrolümüze geçti. Samsunspor da biraz bekleme pozisyonuna geçti. Özellikle 45 ile 85. dakikalar arası topa çok sahip olduk, rakibi çok fazla topun peşinden koşturduk. O ara biraz daha üretken olabilirdik, üçüncü bölgede daha keskin kararlar verebilirdik. İkinci golü bulamadık. Son 5 dakikada tekrardan bir bocalama devresi geçirdik. Samsunspor, kulüp yapısı, oyuncuları ve taraftarıyla bu ligde takdiri hak eden bir kulüp. Bugün mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadılar. Onları tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz bir sürecin içindeydik. Ligin 12. haftası bizim için kırılma anı gibiydi. Deplasmanda oynadığımız Beşiktaş maçından sonra beşinciyle aramızda 13 puanlık bir fark vardı. Şu an beşinciyle aramızda 1 puanlık fark var. Buradaki gelişim, istikrar ve değişim bence göz ardı edilmemeli. Bugün daha coşkulu ve istekli oynayabilirdik ama karşımızda da zorlu bir rakip vardı. Kazandığımız için mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Bu oyun planına sadık kalacağız"
Oynadıkları pas oyununu geliştirerek devam ettirmek istediklerini belirten Atan, "Biz ısrarla geriden oyun kurmaya çalışıyoruz. Bundan da vazgeçmeyeceğimizi söyleyebilirim. Tabii bölüm bölüm bazen uzun toplara da başvuruyoruz ama biz bu oyunun, oyuncuyu geliştirecek kısım olduğunu düşünüyoruz. Ukalalık yapmak istemem ama herkesin beğendiği, takdir ettiği de Zerbi diye bir teknik direktör var. Bu adam İtalya'da bir şey kazanmadı. Ama bu hocanın oynattığı oyunda oyuncular devamlı market değerini yükseltiyorlar ve kulüpler satış yapıyor. Bizim için o yüzden bu oyun planı vazgeçilmezlerden bir tanesi. Biz bu oyun planına sadık kalacağız ve oyunumuzu geliştirerek bunu mekanik hale getirerek devam edeceğiz. Biz mevcut oyunculara bu oyunu oynatmaya çalışıyoruz. Kış döneminde yaptığımız ve yaz döneminde yapacağımız hamlelerle ben bu oyunun çok daha iyi hale geleceğini düşünüyorum. Çünkü biz daha bir kamp geçirmedik. Sadece maçtan maça ve antrenmanlarda bu oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Planımız belli. Başakşehir'in DNA'sında da Abdullah hocanın zamanından beri bu pas oyunu var ve kulüp bu oyuna alışmış durumda. Riski minimuma indirip bu plan dahilinde devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Çağdaş Atan: Kazandığımız için mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum - Son Dakika
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Osman Sungur, başkanlığa seçildi. Genel kurulda yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla kabul edildi. Sungur'un yönetim kurulu asil listesinde ise birçok isim yer aldı.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömeroviç, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bu maçla birlikte seri başlatma hedefleri olduğunu söyleyerek, 'Bulunduğumuz durumdan daha yukarı çıkmak için bütün maçları kazanmamız gerekiyor' dedi.
Yozgat'ta kurulan Yurdum Gençlikspor kadın futbol takımı, 3. ligde mücadele ederek 2. lig terfi elemelerine katılmak istiyor. Takımın antrenörü Emre Çimentepe, kadın futboluna yönelimin arttığını belirterek, Yozgat'ta bu alanda bir eksiklik olduğunu ve kulüplerini kurarak bu eksikliği giderdiklerini söyledi. Takımın hedefi ise Türk kadın futboluna oyuncular yetiştirmek ve 2. lige yükselmek.
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından (TSF) Gaziantep'te düzenlenen Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 30'dan fazla şehirden katılan 100 sporcuyla başladı. TSF Başkanı Gülkız Tulay, kadınların satranç sporuna ilgi duymalarının önemine vurgu yaparken, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da satrancın ana branşlardan biri olduğunu belirtti.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivalinde 100 deve çeşitli illerden katıldı. Güreşler sonunda dereceye girenler ödüllendirildi. Deve sahipleri, atalarından gelen geleneği yaşatmak için bir araya geldi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Osman Sungur, başkanlık görevine seçildi. Genel kurula katılan 503 delegeden 458'i oy kullandı ve Sungur, 179 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Yönetim kurulu asil listesinde ise birçok isim yer aldı.
Bölgesel Amatör Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, evinde Kaynaşlı Belediyespor'u 2-1 yenerek galibiyetini sürdürdü.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu'nun startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden 1600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?