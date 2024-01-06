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Çağdaş Atan: Maçta yüzde yüz penaltılarımız verilmedi - Son Dakika
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Çağdaş Atan: Maçta yüzde yüz penaltılarımız verilmedi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, maçta yüzde yüz penaltılarının verilmediğini belirtti. Atan, iyi bir futbol ortaya koyduklarını ancak galibiyet için yeterli olmadığını söyledi. Ayrıca, VAR hakeminin penaltı pozisyonunda neden devreye girmediğini anlamadıklarını ve golün iptal edilmesinin anlamsız olduğunu ifade etti. Atan, takımının son dönemdeki performansından memnun olduğunu ve oyunun gelişiminden mutlu olduğunu belirtti.

Çağdaş Atan: Maçta yüzde yüz penaltılarımız verilmedi
06.01.2024 - 19:47,
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, maçta yüzde yüz penaltılarının verilmediğini belirtti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, iyi bir futbol ortaya koyduklarını ancak bunun galibiyet için yetmediğini söyledi.

"Maça 15-20 dakika muazzam başladık. İyi hücumlar ettik. Özellikle sağ kanattan iyi oyunlar kurduk." sözlerini kullanan Çağdaş Atan, şöyle konuştu:

"Bir penaltı pozisyonumuz var, Mehdi'nin pozisyonu bana göre yüzde yüz penaltı. Orta hakem vermedi, VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun, orta hakemi niye çağırmadı anlamış değiliz. 10 kere izledik, penaltı verilmemesi çok ilginç bir karar. Ardından ilk yarının sonlarına kadar Adana Demirspor oyunu dengeledi, bir iki pozisyona da girdiler. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarı oyunun başında Akintola'nın önünde şans eseri kalan bir pozisyon var, sonraki 40 dakika oyunu domine ettik. Piatek ile çok net pozisyonlara girdik, Emirhan'ın baskısıyla attığımız gol anlamlandıramadığımız şekilde iptal oldu. Ararsanız o golü iptal edersiniz. Oyuncuyu uyarmak yok, oyun başlamış, oyuncunun çok topla alakalısı yok, kaleciye baskıya yumuşak şekilde gidiyor, golü atıyoruz. Penaltıda devreye girmeyen VAR hakemi devreye girdi ve golü iptal etti. Kazanamadığımız için üzgünüz, kazansaydık bize neler kazandırabileceğini biliyorduk yukarıyı yakalama adına. Yolumuza devam edeceğiz ikinci yarıdaki oyundan dolayı oyuncularımı kutluyorum."

Çağdaş Atan, Başakşehir'in 4 maçlık yenilmezlik serisinin hatırlatılması üzerine ise "Son 7 resmi maç 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık. İçeride çok güçlü oyunumuz olduğunu biliyorduk, buradaki oyunu oturttuk. Deplasmanda da istediğimiz sonuçları alabilirsek... Oyunu iyi yerlere taşıdığımızı düşünüyoruz. Dışarıda çok değer görmese de farklı formasyonlarla iyi hücumlar ettiğimizi söyleyebilirim. Oyunun gelişiminden çok mutluyum. İkinci yarı oyunu kazandık, skoru kazanamadık. Yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Çağdaş Atan: Maçta yüzde yüz penaltılarımız verilmedi - Son Dakika


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